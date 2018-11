Zaandam blijkt broeinest voor louche glazenwassers: gemeente ontdekt 195 bedrijfjes

ZAANDAM - Zaandam blijkt vol te zitten met glazengasbedrijfjes die het niet zo nauw nemen met de regels. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er zeker 195 glazenwassersbedrijven actief zijn.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. De glazenwasser houden zich onder meer bezig met intimidatie en nemen met geweld wijken in van andere glazenwassers. Een jaar geleden waren Zaanse glazenwassers veelvuldig in het nieuws toen zij plotseling opdoken in Utrecht.

Het grootste gedeelte van de 195 bedrijfjes zit in Zaanstad-Oost en wordt door een klein aantal mensen gerund. De gemeente wil een verplichte vergunning instellen voor glazenwassers, om zo meer controle te kunnen uitvoeren.