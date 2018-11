Deel dit artikel:













Ajax en AEK-supporters vechten in stadion: "Totale chaos!" Foto: ANP

AMSTERDAM - (AT5) Ajax- en AEK-supporters zijn in het stadion met elkaar in gevecht geraakt in Athene, voorafgaand aan de wedstrijd vandaag.

Beide supportersgroepen gooien met vuurwerk naar elkaar. De Griekse politie is inmiddels het vak ingegaan. Volgens een AT5-verslaggever ter plaatse is er nu sprake van 'totale chaos'. "Het was heel heftig, zelden zo gezien." Rond 18.40 uur was de rust in het stadion weer teruggekeerd. De wedstrijd is om 18.55 uur begonnen.