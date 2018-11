Gemeente Bergen geeft schuld niet legen brievenbus aan postbedrijf

BERGEN - De 'vergeten post' die bestemd was voor de gemeente Bergen, werd per ongeluk in een verkeerde brievenbus bij supermarkt Deen geleverd. Dat laat de gemeente weten na een onderzoek.

Bergen had tot anderhalf jaar geleden een gemeentelijke, afsluitbare brievenbus in het pand van Deen. Daar werd de post gedeponeerd door PostNL en vervolgens naar het stadhuis gebracht door een extern bedrijf. Inmiddels is die samenwerking opgeheven. Hierna werd de post rechtsstreeks door PostNL vanuit het sorteercentrum naar het gemeentehuis gestuurd.

Lees ook: Gemeente Bergen vergeet lange tijd postbus bij supermarkt te legen

Door een misverstand zijn er in de periode van april tot november zo'n 100 poststukken toch nog in de oude postbus gestopt. Omdat de gemeente er vanuit ging dat ze geen brieven meer via die route zouden binnenkrijgen, is de brievenbus een lange periode niet meer geleegd.

Na het onderzoek van de gemeente bleek dat er 44 poststukken geregistreerd hadden moeten worden. De overige stukken waren reclamefolders en tijdschriften. In een persbericht zegt de gemeente zo snel mogelijk contact op te nemen met de afzenders van de brieven. De wethouder die het incident aankaartte bij de raad is "blij om te horen dat de omvang van de zaak kleiner is dan gedacht".