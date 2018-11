Amsterdam gaat varen over grachten na 23.00 uur verbieden

AMSTERDAM - (AT5) Wie over de grachten wil varen, kan dat straks niet meer tussen 23.00 uur en 07.00 uur doen.

Dat staat in het nieuwe vaarbeleid van wethouder Sharon Dijksma. De "nachtsluiting" moet de overlast die bewoners van de binnenstad ervaren terugdringen.

Ook komt er in 2022 een nieuw vergunningbeleid voor passagiersvaart. De wethouder wil in totaal 550 vergunningen verlenen en zich bij het proces houden aan Europese regels.

Bij de verdeling van die vergunningen wil de wethouder "aandacht te schenken aan het behoud van diversiteit". Verder moeten alle nieuwe passagiersvaartuigen volledig uitstootvrij varen. Voor historische vaartuigen overweegt de gemeente een overgangs- of ontheffingsbeleid te hanteren.

"Dit schitterende erfgoed midden in onze stad krijgt helaas niet altijd de liefde en aandacht die het verdient", laat Dijksma weten. "Met dit nieuwe beleid willen we daarin verandering brengen. We willen de overlast terugdringen en de rust een beetje terugbrengen. Dat is goed voor bewoners, ondernemers en bezoekers."