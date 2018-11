Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Maximilian Wöber vervangt Tagliafico tegen AEK Athene Foto: Pro Shots / Jasper Ruhe

ATHENE - Maximilian Wöber start in de basiself van Ajax in het belangrijke Champions League-duel met AEK Athene. De Oostenrijkse verdediger is de vervanger van Nicolás Tagliafico, die geschorst is voor het treffen met de Grieken. Wöber speelt in het centrum, terwijl Daley Blind dan op de linksbackpositie staat. David Neres vervangt de geblesseerde Hakim Ziyech.

Voor de rest zijn er weinig verrassingen in het elftal van trainer Erik ten Hag. Ook Donny van de Beek, die afgelopen weekend tegen NAC Breda nog uitviel, staat aan de aftrap. Bij een overwinning zijn de Amsterdammers zeker van overwintering in het kampioenenbal. Wanneer er niet gewonnen wordt, moet de ploeg van Ten Hag afwachten wat Bayern München en Benfica even later doen. Zij beginnen om 21.00 uur aan hun duel. AEK Athene - Ajax wordt gespeeld in het Olympisch Stadion van Griekenland en begint om 18.55 uur. Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Wöber, Blind; Schöne, De Jong; Neres, Van de Beek, Tadic; Dolberg