Nieuwe huisregels bij Zandvoortse horeca: 'Kleed u correct'

ZANDVOORT - Als je voortaan een Zandvoorts café of restaurant binnenloopt, dan zie je bij de deur meteen wat er van je verwacht wordt. De huisregels zijn aangescherpt, allemaal om het veiligheidsgevoel van bezoekers én personeel te verbeteren.

Burgemeester Meijer heeft het eerste bordje met nieuwe huisregels opgehangen bij Het Wapen van Zandvoort. De regels zijn voortgekomen na gesprekken tussen de gemeente, politie, het centrumoverleg Zandvoort en nog een aantal andere partijen.

Om het gezellig en veilig te houden in het centrum zijn de huisregels duidelijk te zien voor de bezoekers. Opvallend is dat er in de nieuwe regels ook een 'kledingoptie' is opgenomen ('Kleed u correct'), zodat horecapersoneel mensen kan weren op basis van de kleding die ze aan hebben. De gemeente doelt daarmee in het specifiek op "sterkere aanwezigheid van 'Outlaw Motor Gangs' en voetbalsupporters in de horeca in Nederland en de risico's die dat met zich mee kan brengen".