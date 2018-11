Deel dit artikel:













Zandvoortse zandsculpturen opgeruimd: "Waarom niet in de winter laten staan?!" Foto: NH Nieuws

ZANDVOORT - Vijf maanden en duizenden foto's van toeristen later, is er een einde gekomen aan de zandsculpturen in Zandvoort. Ze waren gemaakt tijdens het Europees Kampioenschap in juli en sierden sindsdien de straten en pleinen in het kustdorp.

Opvallend is dat de metershoge sculpturen, allemaal gemaakt volgens het thema 'Leonardo da Vinci', al die maanden goed hebben doorstaan. De hekken zijn weggehaald, een kind klimt in de baard van Da Vinci, een jongen schrijft de naam van zijn vriendin snel in het zand. Vooruit, vandaag mag het, vorige week stond er nog een dikke boete op. Lees ook: Noord-Hollandse kunstenaar grijpt naast prijzen tijdens EK Zandsculpturen 2018 in Zandvoort De herfsttoeristen zien de shovel van de Zandvoortse familie Paap klaar staan en maken nog snel even een foto met de sculpturen. Leuk om thuis te laten zien in Duitsland. "Maar waarom laten ze ze niet gewoon staan in de winter", zegt een Duitse dame. "In ons dorp zou ik het begrijpen als ze weggehaald zouden worden, we hebben niet veel ruimte daar. Maar hier hebben jullie alle ruimte, dus wat zonde!" Lees ook: Zandsculpturen Zandvoort blijven maand langer te bewonderen Een Zandvoorter denkt daar wat anders over. "Nee hoor, niet laten staan. Ze horen bij de zomer, niet bij de winter. Volgend jaar maken ze toch weer een paar nieuwe."