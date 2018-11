Deel dit artikel:













Bouw fietsbrug tussen wijken Bijvanck en De Blaricummermeent van start Foto: Google Streetview

BLARICUM - De bouw van de fiets-voetgangersbrug tussen de woonwijken Bijvanck en De Blaricummermeent in Blaricum is begonnen. De brug moet in 2019 op zijn plaats liggen.

De fietsbrug komt ter hoogte van de Gooische Dreef. Fietsers kunnen over de brug gemakkelijker vanuit de wijk Bijvanck in de nieuwbouwwijk De Blaricummermeent komen. Een kleine boom aan de kant van de nieuwe wijk wordt tijdelijk weggehaald en komt later, als de brug er ligt, weer terug op de oude plek. Er hoeven geen bomen te worden gekapt, verzekert de gemeente. De nieuwe brug komt er net zo uit te zien als de andere bruggen in De Blaricummermeent: van beton met een leuning in de vorm van een bladnerf. Hij wordt 3,5 meter breed en ligt onder een helling van zes procent vanwege het hoogteverschil tussen beide oevers. Daar hebben fietsers echter weinig last van, verwacht de gemeente. 💬 Whatsapp ons!

