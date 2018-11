Deel dit artikel:













Vrouw ernstig mishandeld in Haarlem, derde in maand tijd Foto: Google Streetview

HAARLEM - Een 27-jarige vrouw is dit weekend op een gruwelijke manier mishandeld in de Haarlemse wijk Schalkwijk. Ook werd ze betast. Het is al de derde keer deze maand dat een vrouw ernstig wordt mishandeld in Haarlem.

De vrouw stond zaterdagochtend op de bus te wachten, toen een onbekende man haar lastig begon te vallen. Ondanks haar afwijzingen ging de man door en vergreep hij zich zelfs aan haar. De vrouw beantwoordde deze betasting met een klap. Ziekenhuis

Dat werkte als een rode lap op een stier bij deze man, die de vrouw vervolgens meerdere keren sloeg en schopte. Ze moest uiteindelijk zelfs naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen aan haar verwondingen in haar gezicht en buik. Lees ook: Vrouw (30) afgetuigd in Haarlem door onbekende belagers De man is na de mishandeling weggelopen en tot op heden spoorloos. Het gaat volgens de politie om een man tussen de 18 en 25 jaar, met een 'blank tot mogelijk lichtgetint uiterlijk'. Hij heeft zwart, kort haar dat een beetje naar achteren gekamd is. Hij kon de 's' niet uitspreken

Verder heeft hij donkere ogen, geen gezichtshaar en een puntige neus. Hij is 1.75 tot 1.85 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij droeg die dag een donkergrijze stoffen jas tot op zijn heupen. Opvallend is dat hij de 's' niet goed kon uitspreken. Derde keer in maand tijd

Het is al de derde keer deze maand dat een vrouw op ernstige wijze wordt mishandeld in Haarlem. De aftuiging van een 30-jarige vrouw in het centrum van de stad toont veel gelijkenissen met deze mishandeling. Ook daar werd een vrouw benaderd, ditmaal door twee mannen, die haar op een vervelende manier aanspraken. Toen ze aangaf niet gediend te zijn van deze opmerkingen, sloeg het duo haar een gebroken neus. Lees ook: Vrouw in Haarlem aangereden, bespuugd en op hoofd geslagen door fietser De andere mishandeling vond net als die van afgelopen weekend plaats in Schalkwijk. De vrouw in kwestie werd daar aangereden door een fietser. Vervolgens werd ze bespuugd en ze kreeg als klap op de vuurpijl nog een stomp in haar gezicht. Wie meer weet over de mishandelingen, wordt verzocht zich te melden bij de politie. 💬 Whatsapp ons!

