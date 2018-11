Deel dit artikel:













Jongen (11) van fiets geduwd en beroofd in Monnickendam Foto: Shutterstock

MONNICKENDAM - Een 11-jarig jongetje is afgelopen vrijdag op brutale wijze beroofd van zijn fiets in het fietstunneltje onder de N247 in Monnickendam. Hij liep daarbij verwondingen op.

Het jongetje was op weg naar school, toen hij plotseling door een andere jongen van zijn fiets werd geduwd. Het slachtoffertje viel hard op de grond en raakte gewond. Toen het jongetje weer op zijn benen stond, was de dief ervandoor met zijn fiets. In paniek is de jongen naar school gerend. Daar heeft hij zijn verhaal kunnen doen en kon hij de dader omschrijven. Signalement

Volgens de politie gaat het om een licht getinte jongen van 18 jaar. Hij is ongeveer 1.75 meter lang en heeft opgeschoren haar met aan de voorkant krullen. Hij droeg tijdens de beroving een grijze spijkerbroek en een strakke trui. Op zijn rug droeg de dader een mintgroene rugtas met een onbekend logo. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de brutale beroving. Mensen die iets hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen. 💬 Whatsapp ons!

