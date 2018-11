Sinterklaas geeft 'meest persoonlijke cadeau' in Den Helder

DEN HELDER - Een flinke verrassing vanmiddag voor de medewerkers van de mobiele bloedbank van Sanquin in Den Helder. Ineens stond Sinterklaas op de stoep om bloed te doneren. De goedheiligman is een vaste klant en doneert graag.

De Sint van het Sint Nicolaas Genootschap in Den Helder kwam vanmiddag de grote trailer binnen aan de IJsselmeerstraat in Den Helder. Meteen verzamelden zich voor de deur een groepje nieuwsgierige kinderen die benieuwd waren wat hij kwam doen.

Gezond worden

"Het zal je maar gebeuren dat je een ongeluk krijgt en bloed nodig hebt. Dan is het toch wel prettig dat het er is en dat je geholpen wordt en dat je weer gezond wordt", zegt de Sint daarover. Ondertussen druppelt zijn bloed in een zak die in een machine zachtjes heen en weer geschud wordt.

"Het gaat harstikke goed", vertelt een van de medewerkers van Sanquin, "Sinterklaas geeft een half litertje". Dat is de standaard hoeveelheid die wordt afgetapt bij donateurs.

Wil je zelf bloed doneren? De trailer staat nog tot vanavond 20.00 uur aan de IJsselmeerstraat 188 in Den Helder. De volgende datum is 19 december.