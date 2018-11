Deel dit artikel:













Schrijfster Imme Dros is een echte veelschrijver: "Ik zie in alles een verhaal" Foto: NH Media

HILVERSUM - Schrijfster Imme Dros verzon al verhalen voor ze kon schrijven. "We waren met vier kinderen thuis en moesten altijd gruwelijk vroeg naar bed want anders werden we, volgens mijn moeder dom. Dan vertelden we elkaar verhalen in bed."

Biografie



Naam: Imme Dros



Geboren: 26 september 1936



Beroep: schrijfster, vertaalster



Erelijst: Zilveren Griffel 16 x, Nienke van Hichtumprijs 1983, Zilveren Zoen 2000, Woutertje Pieterseprijs 1988, 2006 Imme Dros bracht haar jeugd door op Texel. Het gezin woonde aan zee, beneden de zeespiegel. Vanuit haar slaapkamerraam kon Imme de zee zien. "We gingen vaak naar de haven om te kijken wie er van de veerboot kwamen." Ze vertelt aan NH Nieuws dat ze overal verhalen bij kan verzinnen. "Elke omgeving prikkelt mijn fantasie. Of ik nu schrijf over een stad of een dorp, dat maakt mij niet uit. Het gaat om de taal, hoe je het vertelt." Overal in huis bij Dros liggen boeken, stapels boeken. Het is dan ook niet meer dan normaal dat hier een schrijfster woont. Haar eigen boeken zijn een onderdeel van de stapel. Het moeten er bij elkaar al tegen de honderd zijn. "Ik schrijf voor diverse leeftijden. Als ik een kinderboek schrijf, dan schrijf ik natuurlijk alsof ik het zelf mee maak. Dan kan ik me voorstellen dat ik weer zo oud ben. Dat kost mij geen moeite. Ik kan ook over een man schrijven, dus waarom niet over een kind." Lees ook: Thé Tjong-Khing gaf alles op voor het tekenen Veel van haar boeken werden bekroond. Voor liefst zestien van haar kinderenboeken ontving ze een Zilveren Griffel, een belangrijke prijs voor Nederlandstalige jeugdliteratuur. Ook kreeg ze tweemaal de Woutertje Pieterseprijs. "Die prijzen zijn heel handig voor je relatie met de uitgever", merkt Imme droogjes op. "Verder is het heel prettig als je een prijs krijgt. Het betekent dat mensen je boek interessant vinden, mooi of boeiend. Maar je schrijft om te schrijven. Omdat je het niet laten kan." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen. 💬 Whatsapp ons!

