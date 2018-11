Rechtszaak dreigt: Beusebos in Purmerend moet weer open voor publiek

PURMEREND - De Stichting Vrienden van het Beusebos wil dat het bos weer zo snel mogelijk opengaat voor publiek. "We willen dat het hek weggehaald wordt en er weer gewandeld kan worden op de paden. En die ook niet meer worden gebruikt door motorcrossers of automobilisten", zegt Bart Creemer van de stichting.

In een brief aan het gemeentebestuur van Purmerend stelt de stichting dat de afsluiting van het Beusebos onrechtmatig is. Al sinds 12 april van dit jaar is het Beusenbos afgesloten en mag niemand zonder toestemming erin.

De gemeente besloot hiertoe na incidenten tussen motorcrossers en wandelaars. Maar volgens de Stichting Vrienden van het Beuzenbos mag dat afsluiten helemaal niet, zoals nu blijkt na juridisch onderzoek. Het is openbaar terrein en de gemeente had moeten handhaven in plaats van de boel laten afsluiten, stelt de stichting. Creemer: "Dat is een grote fout geweest.'"

Deadline

De stichting is nu in actie gekomen omdat ze vindt dat de afsluiting van het bos het wel heel lang duurt. De gemeente Purmerend heeft twee weken de tijd om te reageren anders stapt de Stichting Vrienden van het Beusebos naar de rechter.