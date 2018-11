Staatssecretaris over boerkaverbod: "Kan niet zo zijn dat Halsema bij dit standpunt blijft"

AMSTERDAM - (AT5) Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vindt de uitspraken van burgemeester Femke Halsema over het niet handhaven van het boerkaverbod ongepast.

Halsema zei tijdens een discussieavond in Slotervaart afgelopen vrijdagavond dat ze het boerkaverbod niet ging handhaven in de stad. In een interview met AT5 zei ze vervolgens dat ze het boerkaverbod niet bij Amsterdam vond passen.

Lees ook: Halsema: 'Ik vind het boerkaverbod zó niet bij onze stad passen'

Volgens Knops zijn de uitspraken 'prematuur, maar ook ongepast', zo zei hij tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. 'Het past niet bij het ambt van de burgemeester, om feitelijk publiekelijk in een voorbeeldfunctie kenbaar te maken dat dit de wet is, maar dat die niet voor iedereen zou gelden.'

'Dit kan geen stand houden, het kan niet zijn dat burgemeester bij dit standpunt blijft', zei Knops verder. Hij verwacht dat Halsema zich 'net als iedereen aan de wet gaat houden'.

Lees ook: Halsema's uitspraken 'verstandig' maar ook 'een beetje dom'

Een woordvoerder van Halsema wil vandaag nog niet op de uitspraken van Knops reageren. Volgens de woordvoerder reageert de burgemeester morgen in de gemeenteraadsvergadering op de kwestie.

Knops verving vandaag minister Kajsa Ollongren. Die liet gisteren al weten de uitspraken 'prematuur' te vinden.