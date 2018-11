Ajax O19 geeft het goede voorbeeld tegen AEK: 1-8

ATHENE - Ajax Onder 19 heeft het goede voorbeeld gegeven tegen AEK Athene in de Youth League. De Amsterdammers veegden de Grieken met 1-8 van het veld. Bij de rust ging Ajax al met 0-4 aan de leiding. De Ajax-doelpunten kwamen op naam van Che Nunnenly (2), Nicolas Kühn (3), Victor Jensen, Enric Llansana en Kenneth Taylor. In september had de ploeg thuis al met 6-0 gewonnen van de Grieken.

Ajax moest het doen zonder de vast spits Brian Brobbey, maar dat deerde de Ajacieden helemaal niet. Vanaf het beginsignaal stoven de Ajacieden naar voren en al na acht minuten lag de bal voor het eerst in het doel achter de Griekse keeper. Een schot van Nunnely vloog er via een Grieks been in. Nunnely was drie minuten later al dicht bij de 0-2, maar zijn schot spatte af van de lat. Na 23 minuten spelen viel die 0-2 dan wel. Kühn (foto) schoot de bal in de verre hoek raak. Vier minuten later sprintte Nunnely twee Griekse verdedigers eruit, dribbelde om de doelman heen, waarna hij de bal beheerst binnen tikte: 0-3.

In de blessuretijd van de eerste helft schoot Kühn nog zijn tweede van de middag binnen uit de rebound, zodat de ploeg van coach John Heitinga met een lekker gevoel de kleedkamer op kon zoeken.

Veel wissels

AEK bracht meteen na rust vier nieuwe spelers in het veld in de hoop het tij te keren, maar na vier minuten viel de 0-5 al weer. Jensen was de maker met een schot in de verre hoek.

Heitinga wisselde flink door. In de Youth League zijn vijf wissels teogestaan. Zo kon Heitinga de 15-jarige Dillon Hogewerf zijn debuut laten maken in Ajax O19. De wissels verzwakten Ajax niet, want de ploeg ging vrolijk verder met scoren. Llansana mocht met de 0-6 zijn eerste Youth League-doelpunt maken. Kühn zorgde met de 0-7 voor een hattrick.

Taylor schoot vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de 0-8 zo hard achter de Griekse keeper dat hij meteen kramp had.

Eretreffer

In de blessuretijd mocht AEK dan toch nog de eretreffer maken met een kopbal uit een corner:1-8. Die eindstand is meteen de grootste zege ooit van Ajax in de Youth League.

Ajax O19 staat nu op elf punten en is dicht bij overwintering in de Youth League.

Opstelling Jong Ajax: El Maach; Dest (v. Gelderen/69), J. Timber, Botman, Douglas; Jensen, Q. Timber (Salah-Edine/58), Taylor; Kühn, Hansen (Llansana/58), Nunnely (Ünüvar/69).