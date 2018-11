Deel dit artikel:













Westfrisiaweg vrijdag weer open: files en opstoppingen voorbij voor transportbedrijven Foto: NH

ZWAAGDIJK-OOST - De vernieuwde Westfrisiaweg wordt vrijdag officieel geopend en dat is een heugelijk moment voor transportbedrijven uit de hele regio. "Jaren hebben chauffeurs te maken gehad met opstoppingen en files", vertelt Harry Dontje van Hessing Logistiek in Zwaagdijk. "Met de nieuwe weg is dat verleden tijd."

De weg tussen Alkmaar en Enkhuizen is breder geworden en er zijn veel stoplichten en rotondes uitgehaald, waardoor het verkeer goed door kan rijden. Een hele verbetering, vindt ook Robert Blommert, chauffeur bij Hessing Logistiek. "Voorheen was het zo dat we in de verte de fabriek al zagen staan, maar dan duurde het nog drie kwartier voordat we er waren." Tijdwinst

Met het verdwijnen van files verdwijnen er ook een hoop ergernissen. De nieuwe situatie levert tegelijk ook tijdwinst op voor transportbedrijven. "Ik ben een kwartier eerder op de zaak en een kwartier eerder thuis", vertelt Blommert. Behalve tijdwinst, ziet Dontje nog meer voordelen in de nieuwe Westfrisiaweg. "Hij is een stuk veiliger dan de oude." Vrijdag zal de weg worden geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Elisabeth Post (mobiliteit). 💬 Whatsapp ons!

