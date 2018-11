Hilversummer (17) aangehouden voor gewapende overval op snackbar

HILVERSUM - Een 17-jarige jongen uit Hilversum is aangehouden voor de gewapende overval vorige week op snackbar Foodmaster aan de Kamerlingh Onnesweg in Hilversum. De dader bedreigde een medewerkster daarbij met een groot mes.

De jongen kwam na sporenonderzoek en gesprekken met getuigen in beeld bij de politie. De Hilversummer is vanochtend aangehouden. De jongen is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Het is aan het Openbaar Ministerie om een besluit te nemen over de vervolging.

De dader overviel woensdagavond even voor 22.00 uur de snackbar. Hij bedreigde een medewerkster met een groot mes, waarna zij hard begon te gillen.

De overvaller ging er uiteindelijk vandoor met een buit van enkele honderden euro's. Het onderzoek naar de overval op de snackbar wordt, ondanks de aanhouding, voortgezet.