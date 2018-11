Deel dit artikel:













70-jarige Haarlemmer genomineerd voor mensenrechtenprijs Foto: NH Nieuws

HAARLEM - De 70-jarige Haarlemmer Edo Paardekooper Overman is genomineerd als MensenrechtenMens 2018. Op 10 december maakt een jury bekend of hij ook heeft gewonnen. Beau van Erven Dorens is een van de andere genomineerden.

De prijs is in het leven geroepen door het College van de Rechten van de Mens. De dag van de uitreiking is niet zomaar gekozen: 10 december is de Internationale Dag van de Mens. Hart voor dak- en thuislozen

Paardekooper Overman zet zich al jaren in voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGZ-cliënten - zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij betrekt andere ervaringsdeskundigen bij het veranderen van beleid en gaat hierover in gesprek met bewindspersonen en beleidsmakers. Het College van de Rechten van de Mens heeft een video over Paardekooper laten maken: Uit meer dan dertig inzendingen zijn door de jury drie kanshebbers op de titel MensenrechtenMens 2018 gekozen. In alfabetische volgorde: Beau van Erven Dorens, Edo Paardekooper Overman en de Straatdokters, die opkomen voor daklozen. Van Erven Dorens maakte tv-programma's over de doelgroep. Een vakjury maakt 10 december bekend wie de eretitel mag dragen. 💬 Whatsapp ons!

