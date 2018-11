Deel dit artikel:













Bedrijventerrein Weespertrekvaart wordt duurzame woonwijk Foto: Gemeente Amsterdam

AMSTERDAM - Als je er nu langsloopt, kan je het je waarschijnlijk nog moeilijk voorstellen. Want hoewel Weespertrekvaart Oost nu nog een bedrijventerrein is, moet het in de toekomst een duurzame woonwijk met duizend woningen worden.

Van die woningen is 40 procent bestemd voor sociale huur, 40 procent voor het middensegment en de overige 20 procent voor de vrije sector. Daarnaast komen er een basisschool en verschillende speelvoorzieningen. Ongeveer 17.000 vierkante meter is beschikbaar voor lichte bedrijvigheid en kantoren. De Weespertrekvaartbuurt ligt in de luwte van de opkomende stadswijk Amstelkwartier. Door de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren, moet het gebied meer onderdeel worden van Overamstel en van de stad. Bij de bouw van de wijk worden materialen hergebruikt. Daarnaast komen er onder meer waterbergende straten en geveltuinen om regenwater op te slaan, zodat toekomstige bewoners minder last hebben van buien.