Rolf schaatst alternatieve Elfstedentocht voor ongeneeslijk zieke zoontje

STOMPETOREN - Rolf Hoogenberg uit Stompetoren staat voor een grote uitdaging. Hij doet mee aan de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Met de 200 kilometer lange tocht steunt Hoogenberg de actie van Skate 4 Air en daarmee ook zijn zoontje (2) die lijdt aan een ongeneeslijke taaislijmziekte.

De taaislijmziekte cystic fibrosis drukt zwaar op het gezin. Het voorkomen van longontsteking is een van de grootste zorgen. "Heel vaak handen wassen, grote groepen vermijden, geen Sinterklaasfeest met familie als iemand verkouden is. We proberen zoveel mogelijk allerlei bacteriën bij onze zoon weg te houden", vertelt Rolf aan NH Nieuws.

Strijd

Drie keer per week traint Rolf op de Alkmaarse schaatsbaan. "Schaatsen is een passie, maar het wordt een gevecht straks op de Weissensee. Ik ga mijn grens opzoeken. Patiënten met taaislijmziekte leveren hun hele leven lang strijd. Zij geven niet op en ik ook niet."

Lees ook: Leerlingen trotseren Weissensee voor nieuwe blades

Rolf heeft inmiddels ruim 5.000 euro aan sponsorgeld op zijn naam staan. "Ik hoop natuurlijk op meer en je kunt mij nog steeds steunen. Met elke slag kom ik dichter bij mijn doel en alle support doet mij goed. Ik ga ervoor."