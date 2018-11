Ralph Tuijn wil wereldrecord vestigen met soloroeireis over Atlantische Oceaan

CASTRICUM - Castricummer Ralph Tuijn beklom bergen op alle continenten, fietste de wereld rond en stak alle oceanen al eens roeiend over, in totaal al zeven keer. Nu gaat hij voor het eerst solo over de Atlantische Oceaan: roeiend van Portimao in Portugal naar het Zuid-Amerikaanse Frans Guyana, een tocht van ruim 6.000 kilometer. "Op de oceaan ben ik één met de natuur. Het is spannend, je weet nooit wanneer die walvis voor je neus opduikt."

Behalve dat hij het spannend vindt, heeft Ralph ook nog een doel voor zijn reis: het wereldrecord soloroeien over de oceaan, dat staat op negentig dagen, te verbreken. De avonturier hoopt binnen vijftig dagen aan de andere kant te zijn. Ook wil hij geld inzamelen voor de Plastic Soup Foundation.

Doodsangst

Bang is Ralph nooit, al kostte dezelfde overtocht hem twee jaar geleden bijna zijn leven toen hij werd overvaren door een olietanker, midden op de Indische Oceaan. "Ik dacht dat ik doodging. Ik werd door zo'n golf vijftien meter in de lucht gegooid, waarna ik onder de tanker doorrolde en onder water zit. Dat was 's nachts, in het donker. De lichten en apparatuur in mijn boten waren uitgevallen, het water liep mijn boot in. Daarna was ik zo'n tien, vijftien seconden in de veronderstelling dat ik naar de propeller zou worden gezogen en zou worden vermalen."

Hij overleefde het en nam meteen maatregelen. "Nu kan het niet meer gebeuren. Ik heb nu apparatuur waarmee ik de schepen van mijlenver al zie aankomen. En zij mij, als het goed is."

Schipbreuk

Ook al is hij nu goed voorbereid en heeft hij veel ervaring, het blijft naar eigen zeggen een avontuur waarin ook Ralph niet weet wat hem te wachten staat. "Ik ben al eens getroffen door de bliksem, waardoor mijn apparatuur het begaf en ik heb ook eens schipbreuk geleden in een storm. Op zo'n moment is dat misschien iets minder leuk, maar achteraf maakt dat natuurlijk wel mijn verhalen."

Tussen zijn avonturen door werkt Ralph nog als verpleegkundige en deelt hij de zorg voor zijn twee opgroeiende kinderen. "Zij zijn het wel van me gewend en maken zich geen zorgen. Alleen mijn moeder staat nog steeds doodsangsten uit, zegt ze."