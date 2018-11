VVD: Huurwoningen worden twee weken exclusief aan Koggenlanders aangeboden

NOORDER-KOGGENLAND - De VVD Koggenland wil dat Koggenlanders een eerste keus krijgen in de zoektocht naar een huurwoning. De huurwoningen worden dan eerst twee weken aangeboden aan de Koggenlanders voordat de woningen aangeboden worden aan de regio.

De wachttijd voor een huurwoning is nu erg lang. Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning hebben mazzel als ze in 2025 een huis gevonden hebt. Hier wil de VVD Koggenland verandering in brengen.

De woningen worden nu via Woonmatch aan de hele regio aangeboden waardoor er lange wachtlijsten ontstaan. Met het nieuwe plan van de VVD zou hier dan een einde aan komen.

Voormalige Bavoschool in Ursem is een goede locatie voor een nieuwbouwplan. De gemeente gaat hier een complex bouwen met onder andere kleine huurappartementen.