Enkhuizers mogen kiezen: blijft fontein Snouck van Loosenpark of niet? Foto: Henk van der Veen

ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen peilt onder de bewoners van het monumentale Snouck van Loosenpark de mening over een fontein in het park. De centrale vraag is: willen zij dat deze fontein blijft of willen zij hem weg hebben?

Dat meldt het Noordhollands Dagblad vandaag. "Deze zomer klaagden parkbewoners over het kletteren van het water van de fontein", verklaart de gemeente in een brief de reden van het opmerkelijke onderzoek. De bewoners zouden een verdeelde mening hebben als het gaat om de bewuste fontein (zie foto). De één vindt hem prachtig en is er blij mee, terwijl de ander het een 'lelijk ding' vindt. Lees ook: Fontein na vijftig jaar terug na initiatief Naardenezen Parkbewoner Walter Haentjens laat desgevraagd aan de krant weten dat hij vindt dat de fontein verbonden is aan het monumentale park. "Het Snouck van Loosenpark is een uniek monument van volkswoningbouw, meer dan honderd jaar geleden gerealiseerd met particulier kapitaal. De parkaanleg in Franse en Engelse stijl met vijverpartij en fontein maakt daar een wezenlijk en bepalend onderdeel van uit." De gemeente laat weten dat als een meerderheid van de bewoners de fontein weg wil, hij ook wordt weggehaald. 💬 Whatsapp ons!

