D66 Hilversum wil actie: vervang tegels in tuinen door groen

HILVERSUM - De D66-fractie in Hilversum vraagt de gemeente in actie te komen om het aantal tegels in tuinen te verminderen. De tegels moeten liefst zo snel mogelijk worden vervangen door groen. Door de 'verstening' kan het water niet goed weglopen, en loopt het riool over. Ook werkt het onder meer de biodiversiteit tegen, aldus de D66.

Dat schrijft raadslid Edwin Göbbels op de website van D66 Hilversum.

"De Rijksoverheid geeft aan dat circa 75% van de tuinen in Nederland voor minimaal een kwart is versteend", begint Göbbels. "En gelet op de verkoopcijfers van de tuinbranche over verhardingsmateriaal neemt de verstening van tuinen gestaag toe. Ook in Hilversum zijn, door verbouwingen, woninguitbreidingen of om er parkeerplaatsen te maken, groene tuinen in de voorbije jaren kleiner geworden en verhard."

Het probleem is volgens de D66 al jaren geleden binnen Hilversum aangekaart en zou via 'Operatie Steenbreek' worden aangepakt. Aangezien maatregelen uitblijven - en daarmee tastbare acties en resultaten, is het nu tijd voor actie, vindt het raadslid: "Het is tijd gerichter in actie te komen en de stad sneller klimaatbestendig te maken."

Er moeten daarvoor wel concrete doelen worden opgesteld, meent de partij. Net als in Den Haag zouden tegels gratis moeten worden omgeruild met planten. De partij wil dat Hilversum bijvoorbeeld ook een streefgetal van het aantal weg te halen tegels hanteert, duidelijk uitlegt waarom meer groen noodzakelijk is en een tijdlijn opstelt. Ook is volgens haar een samenwerking met bewonersverenigingen en tuincentra aan te bevelen.

Van een eventueel hogere rioolbelasting met de tuintegeltax is D66 echter niet gecharmeerd. "In plaats van in die richting te bewegen van de tuintegeltax is het beter om positieve steenbreekacties te lanceren."