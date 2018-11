Man, vrouw en kind in buggy bedreigd en beroofd in Amsterdam

AMSTELVEEN - (AT5) Aan de Rosa Spierlaan in Amstelveen zijn gisteravond een man, een vrouw en een kind slachtoffer geworden van een gewapende straatroof. De politie is op zoek naar getuigen.

Het drietal stapte gisteravond rond 20.40 uur uit metro 51 bij halte Spinnerij. Met het kind in de buggy werden ze op de Rosa Spierlaan verrast door twee mannen.

Mogelijk vuurwapen

De drie slachtoffers werden bedreigd met een mes en vermoedelijk waren de twee daders ook in het bezit van een vuurwapen. Meerdere tassen werden buitgemaakt.

De politie is op zoek naar twee donkergetinte mannen in een donker trainingspak. Ze droegen beiden een capuchon en renden na de beroving in de richting van de Hammerkjöldsingel.