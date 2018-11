Zonnepanelen veroveren Amsterdamse haven

AMSTERDAM - Een dak van EMA ter grootte van zeven voetbalvelden ligt inmiddels vol met zonnepanelen. Daarmee is het voorlopig het grootste zonnedak van de Amsterdamse haven. Steeds meer bedrijven profiteren van zon en subsidie.

Een groen imago is voor steeds meer bedrijven belangrijk maar het mag niet te veel kosten. Installatiebedrijf CroonWolter&Dros speelt daar handig op in en helpt steeds meer bedrijven aan een zonnedak. Het bedrijf huurt daken, legt er met subsidie panelen op en levert goedkoop groene stroom.

Vergroening

Bedrijven hebben er geen omkijken naar en de Amsterdamse haven vergroent zo in hoog tempo. In 2021 moet 100.000 vierkante meter dak van zonnepanelen zijn voorzien en dat doel wordt waarschijnlijk volgend jaar al gehaald. Tot nu toe ligt er 70.000 vierkante meter. "Het gaat veel sneller dan gedacht", aldus Roon van Maanen, chef duurzaamheid van de Port of Amsterdam.

Kwart van Amsterdam

Met alle magazijnen en kantoren bij elkaar ligt er in de haven nog een enorm potentieel. "Als we alle mogelijkheden benutten, kunnen we een kwart van alle Amsterdamse huishoudens van groene stroom voorzien", aldus Van Maanen. Met de inzet van CroonWolter&Dros wordt groene stroom van eigen dak steeds makkelijker.

No more excuses

"Wij nemen alle excuses en problemen weg waardoor dakeigenaren geen reden meer hebben om het niet te doen", stelt Fabio Pisano van het installatiebedrijf. Op het dak van de Exploitatie Maatschappij Amerikahaven liggen inmiddels zo'n tienduizend zonnepanelen die groene stroom leveren aan het bedrijf. Het is voorlopig het grootste zonnedak van de Amsterdamse haven.