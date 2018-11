VVD Medemblik niet blij met graven ruimen in Abbekerk

ABBEKERK - Na alle commotie die gisteren is ontstaan na ons bericht over Marjolein de Groot, die de graven van haar broers moet ruimen nadat de gemeente Abbekerk de grafkosten verhoogd heeft, eist de VVD Medemblik nu dat de gemeente hiermee stopt en een oplossing gaat zoeken.

De VVD is helemaal niet blij met de gang van zaken. Zij willen van het college weten of de gemeente wel eerst in overleg is geweest met de betrokkenen. En zo niet, dat de gemeente dan eerst in overleg gaat met de betrokken in plaats van de graven zomaar te ruimen.

De gemeente liet maandag in een reactie op NH Nieuws al weten dat: "De grafkosten in verband met een gemeentelijke fusie in 2013 duurder zijn geworden voor Abbekerkers. In 2008 ging het om 27 euro per jaar voor een periode van 20 jaar. Sinds 2013 moeten Abbekerkers daar 117 euro per jaar voor betalen."