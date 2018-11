Deel dit artikel:













'Bijzondere vondst uit WOII' blijkt schoolproject Foto: Bibliotheek Hoorn

HOORN - Tussen één van de boeken in de bibliotheek van Hoorn werd geen verloren boekenlegger gevonden of een oude liefdesbrief, maar een persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog. De medewerkers van de bieb stonden voor een raadsel. Maar even later bleek de vondst toch niet zo spectaculair dan gedacht.

De naam van Femie Schnieders staat in vulpen beschreven op het vergrijsde persoonsbewijs. Volgens het bewijs is Femie in 29 maart 1922 geboren te Emmen. Het papiertje werd op 24 november 1943 ondertekend in Enkhuizen. Of, zo leek het. Lees ook: In 1995 verloren portemonnee teruggevonden door stratenmakers: "Onder de bestrating" Na een Facebookoproep met de vraag 'wie weet Femie Schnieders is', zag een oplettend persoon dat de stempel wel verdacht veel leek op het logo van het Zuiderzeemuseum. En het was ook opvallend dat 'Femie' een modern keycord droeg op de pasfoto. Wat blijkt: het Zuiderzeemuseum heeft een scholenproject, waarin één van de opdrachten is om een persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog na te maken. En dat heeft de scholier erg goed gedaan: want zowel de bibliotheek Hoorn als NH Nieuws waren er eventjes ingetrapt. 💬 Whatsapp ons!

