Lindhout leidt AZ - Willem II, Van Boekel Ajax - ADO

ZEIST - Allard Lindhout is zaterdagavond de scheidsrechter in Alkmaar bij AZ tegen Willem II. In Amsterdam fluit Pol van Boekel het duel van Ajax tegen ADO Den Haag. Ook de scheidsrechters voor de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend.

AZ - Willem II

Allard Lindhout is zaterdagavond de scheidsrechter bij het de thuiswedstrijd van AZ tegen Willem II. Hij krijgt assistentie van Patrick Langkamp en Erik Kleinjan, Richard Martens is de vierde man.

Het duel in het AFAS Stadion begint om 19.45 uur en is live te volgen op onze site, app en Facebook. Verslaggevers in Alkmaar zijn Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman.

Ajax - ADO Den Haag

Op zondag neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen ADO Den Haag. Pol van Boekel is aangewezen als scheidsrechter bij dit duel. Roy de Nas en Dave Goossens zijn de assistent-scheidsrechters en Christiaan Bax is de vierde man. De wedstrijd in Amsterdam begint om 14.30 uur.

Keuken Kampioen Divisie

In de Keueken Kampioen Divisie spelen alle Noord-Hollandse ploegen deze rond op vrijdagavond.

Clay Ruperti fluit vrijdagavond het duel tussen FC Twente en Jong Ajax

MVV - Jong AZ staat onder leiding van Stan Teuben

Ken Vermeiren moet de uitwedstrijd van FC Volendam bij NEC in Nijmegen in goede banen leiden

De thuiswedstrijd van Telstar tegen Almere City FC staat onder leiding van Martin Pérez

De wedstrijden van FC Volendam en Telstar zijn live te volgen op de radio in NH Sport.