Ajax wil de klus afmaken in Athene

ATHENE - Trainer Erik ten Hag wilde op de traditionele persconferentie voor de uitwedstrijd tegen AEK Athene in de Champions League zijn opstelling nog niet prijsgeven. Hij moet het in ieder geval doen zonder spelmaker Hakim Ziyech en linksback Nico Tagliafico, de man die twee keer scoorde in de thuiswedstrijd tegen de Grieken.

David Neres en Maximilian Wöber lijken de meest logische vervangers. AEK is niet echt in vorm. De Grieken zijn nog puntloos in de Champions League en afgelopen weekeinde in eigen land afgezakt naar de zevende positie op de ranglijst. Het is nu officieel crisis. Net als bij Bayern München en Benfica, de andere tegenstanders van Ajax in groep E. De positie van de trainer van de Grieken wankelt en drie spelers zijn voorlopig verbannen naar het tweede team omdat ze niet genoeg hun best deden. Het zegt de coach van Ajax weinig dat AEK niet in grootse vorm steekt. "We moeten gewoon naar onszelf kijken en stoïcijns zijn", stelde hij. "We willen winnen en niet afhankelijk van andere ploegen zijn."

Flow

Frenkie de Jong constateerde dat Ajax in een flow terecht is gekomen. "We winnen de laatste weken steeds en vaak met goed voetbal", concludeerde hij. "Voor mij is ons Europees avontuur ook niet geslaagd als we de achtste finales bereiken. Dan hebben we weer een stap in de juiste richting gezet."

Nog 20.000 tickets

Die stap naar de laatste zestien moet dan vanavond worden gezet in het stadion waar Marco van Basten het Ajax van trainer Johan Cruijff aan de winst hielp van de Europa Cup 2. Het olympisch stadion heeft een fikse opknapbeurt gehad voor de Olympische Spelen van 2004. Zeker 20.000 tickets voor het duel met Ajax van vanavond zijn nog niet verkocht.

Miljoenen lonken

Een plaats bij de laatste zestien van de Champions League ligt voor het grijpen voor Ajax. Winst op AEK Athene volstaat. En als Benfica niet zegeviert bij Bayern München, overwintert Ajax zelfs al in de Champions League als het verliest van de kampioen van Griekenland. Een bonus van 9,5 miljoen euro voor kwalificatie voor de achtste finales lonkt. De inkomsten uit het lucratieve toernooi passeren in totaal de 60 miljoen euro als een plaats bij de laatste zestien is veiliggesteld.

De wedstrijd in het olympisch stadion begint vanavond om 18.55 uur.