Thais techbedrijf opent Europees hoofdkantoor in Amsterdam

AMSTERDAM - Eko, een communicatieplatform voor bedrijven, opent het Europese hoofdkantoor in Amsterdam. Het Thaise bedrijf ziet de stad als de nieuwe techhub van Europa. "Amsterdam is echt 'booming'", aldus Finn McClain van Eko.

McClain, die het bedrijf in Nederland en de rest van Europa gaat leiden, kwam enkele jaren geleden vanuit Silicon Valley naar Amsterdam en is enthousiast over de plek van het Europese hoofdkantoor: "Ik voel hier echt dezelfde vibe als in de hoogtijdagen van de Valley. Amsterdam is dé techhub van Europa, met veel talent, andere inspirerende scaleups en een klimaat dat innovatie en ondernemerschap stimuleert."

Hij wijst op bedrijven die zich eerder al in Amsterdam vestigden, zoals Tesla, Netflix en Über. "Dit is dan ook de plek voor Eko om uitbreiding in Europa te realiseren. We zijn nu hard bezig met het aantrekken van nieuw personeel."

Pilots

Eko heeft meer dan een half miljoen betalende gebruikers, vooralsnog voornamelijk in Azië. In Europa lopen nu enkele pilots bij grote bedrijven en Eko opende al commerciële kantoren in Londen en Berlijn. Onlangs haalde het bedrijf 17,6 miljoen euro op met een financieringsronde.

Het communicatieplatform richt zich op bedrijven met grote aantallen werknemers die niet de hele dag achter een computer zitten, zoals horecapersoneel, winkelmedewerkers en monteurs. Zij gebruiken vaak apps als WhatsApp en Telegram om met elkaar te te communiceren en Eko biedt naar eigen zeggen een platform dat veiliger en gebruiksvriendelijk is.