'Natuurlijke' speeltuin in Schellinkhout mist nog een glijtoren Foto: NH Nieuws

SCHELLINKHOUT - De unieke speeltuin SKIK in Schellinkhout wordt gebouwd uit natuurlijke elementen. Het wordt een plek waar kinderen lekker kunnen spelen. Het enige wat nog mist is een glijtoren, waar nu een crowdfunding voor is opgezet.

De gemeente Drechterland heeft de basisaanleg van de natuurspeeltuin mogelijk gemaakt. De kinderen uit Schellinkhout hebben meegeholpen met het ontwerp van de speeltuin. En de leerlingen van de Jan Luykenschool hebben afgelopen september hun 'steentje' bijgedragen bij het metselwerk. Lees ook: Natuurspeeltuin moet Schellinkhout leefbaar houden: "Het is hier nu veel leuker" "Natuurspeeltuin SKIK in Schellinkhout wordt een unieke speeltuin, opgebouwd uit natuurlijke elementen voor het dorp en de directe omgeving", aldus de gemeente Drechterland. Het enige wat nog mist is een glijtoren. Rabobank West-Friesland en Jantje Beton zullen dit project financieël ondersteunen, maar dat is nog niet genoeg. De stichting Natuurspeeltuin SKIK is daarom met een crowdfunding begonnen. 💬 Whatsapp ons!

