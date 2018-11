'Nederlandse Grand Prix op Formule 1-kalender voor 2020'

ZANDVOORT - Goed nieuws voor de Nederlandse Formule 1-fans, want het lijkt erop dat er vanaf 2020 definitief een Grand Prix op Hollandse bodem gaat komen. Zandvoort staat in 'pole position', maar Assen is nu definitief als back-up aangewezen. Mocht 'onze' stad de financiën toch niet rond krijgen, dan gaat de eer naar Drenthe.

Dat meldt De Telegraaf. Formula One Management (FOM) zou de Nederlandse Grand Prix op hun voorlopige kalender van 2020 hebben gezet. Die wordt normaal gesproken in maart of april opgemaakt.

Eerder liet Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort, al weten dat Zandvoort de voorkeur heeft, vanwege de racegeschiedenis in de duinen. Daarvoor moet nog wel flink wat geld worden opgehoest, want de organisatiekosten voor het evenement zouden naar schatting 30 tot 40 miljoen euro bedragen. Dat geld moet bij investeerders of het bedrijfsleven vandaan komen, want het circuit krijgt geen staatssteun.

Als blijkt dat Zandvoort dit toch niet gaat redden, dan wint Assen 'de race' alsnog. Zij zouden al klaar zijn voor de Formule 1. Het Drenthe circuit kan de organisatie zonder overheidssteun behappen, want ze hebben een buitenlandse investeerder gevonden.

Zandvoort heeft tot 1 maart de tijd om alles rond te krijgen.