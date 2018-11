Regels voor professionele drones versoepeld

AMSTERDAM - Drones kunnen helpen bij het bezorgen van medicijnen, bloedmonsters voor ziekenhuizen, maar ook bij dijkbewaking of verkeersmanagement. Door verruiming van de regels wil minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, nieuwe toepassingen van drones stimuleren.

Het gebruik van vliegende drones is aan strenge regels gebonden. Met name rondom vliegvelden zijn de mogelijkheden beperkt en ook voor professionals aan strenge voorwaarden gebonden. In een groot gebied rondom Schiphol kan er nu niet gevlogen worden waardoor de inzet van drones in Amsterdam vrijwel onmogelijk is.

Drone Week

Bij de aftrap van de Amsterdam Drone Week zei minister Cora van Nieuwenhuizen dat de mogelijkheden voor het gebruik van drones verruimd moeten worden. “Drones worden nu al gebruikt voor toepassingen die een paar jaar geleden nog toekomstmuziek waren. Ook in Europa zet ik mij in voor meer ruimte voor innovatie. Tegelijkertijd blijft bij het gebruik van drones de veiligheid van belang.”



Minder regels op testlocaties

De Europese Unie wil dat er in heel Europa dezelfde regels komen voor het gebruik van drones. Er moet ruimte komen voor innovaties zonder dat de veiligheid in het geding komt. Testen met drones moet makkelijker worden, zowel op testlocaties als daarbuiten.



Experimenten inspectie

Tegelijkertijd stimuleert Rijkswaterstaat de markt om met nieuwe slimme toepassingen te komen zoals de inzet van drones voor dijkinspecties. Rijkswaterstaat onderzoekt samen met bedrijven wat de mogelijkheden zijn om drones te gebruiken bij verkeersongevallen en files. In de Amsterdamse haven worden drones ingezet bij inspectie van olieterminals.



Voorlichtingscampagne

Een combinatie van regels, opleiding, voorlichting en nieuwe techniek moet er voor zorgen dat drones veilig gebruikt kunnen worden. Niet alleen voor professionals maar ook voor recreatief gebruik. Voor de feestdagen start een voorlichtingscampagne op social media, bij evenementen en bij dronewinkels.