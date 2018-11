Slachtoffer schietpartij Beverwijk is 23-jarige man: nog geen spoor van verdachten

BEVERWIJK - Het slachtoffer van het schietincident op de Beatrix de Rijkstraat in Beverwijk, is een 23-jarige man uit dezelfde plaats. De verdachten zijn vooralsnog op de vlucht. De politie zoekt getuigen.

Rond 22.00 uur werd duidelijk dat er was geschoten in de Beverwijkse woonwijk. Het slachtoffer verklaarde aan de politie dat hij net uit zijn auto was gestapt, toen hij door een bromfiets van achteren werd aangereden.

Op de bromfiets zaten twee personen. Eén van hen richtte een pistool op de 23-jarige Beverwijker en schoot. De twee mannen scheurden vervolgens in onbekende richting weg en zijn tot dusver spoorloos.