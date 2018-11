Geroyeerd Hilversums raadslid gaat verder met eigen partij

HILVERSUM - Het geroyeerde Hilversumse raadslid Henk Blok is per direct uit de fractie van Hart voor Hilversum gestapt en gaat alleen verder met zijn eigen politieke partij.

Dat heeft hij gistermiddag besloten. De partij heeft nog geen naam.

Hij blijft de coalitie steunen, zegt Blok in de Gooi en Eemlander: "En van harte. Whatever happens. Mocht Hart voor Hilversum om enigerlei reden wegvallen, dan sta ik in voor de balancing vote."

Blok werd anderhalve week geleden door de leden van Hart voor Hilversum geroyeerd als lid van de partij. Tijdens een algemene ledenvergadering zegden zij het vertrouwen in hem op.

Lees ook: Crisis Hart voor Hilversum bereikt dieptepunt na royeren raadslid

De partij zegt hem in een reactie dankbaar te zijn. "De fractie is Henk Blok veel dank verschuldigd voor zijn inzet bij het tot stand komen van het huidige Coalitieakkoord", aldus fractievoorzitter Jan Slingerland, "en voor zijn grote inbreng bij de voorbereiding van de vele commissie- en raadsvergaderingen en de uitvoering daarvan voor Hart voor Hilversum, gedurende de raadsperiode in de afgelopen maanden."

Hij vervolgt: "De fractie ziet met vertrouwen uit naar een verdere samenwerking met de nieuwe fractie van Henk Blok, met het oog op de uitvoering van het Coalitieakkoord."