Bewonersbijeenkomst Wijk aan Zee over grafietregens morgen live bij NH Nieuws Foto: Shutterstock/NH Nieuws

WIJK AAN ZEE - De bewonersbijeenkomst over de grafietregens in Wijk aan Zee wordt morgenavond live uitgezonden door NH Nieuws. Zowel online als op tv is de bijeenkomst in dorpshuis De Moriaan te volgen. De uitzending begint om 19:25 uur.

Al geruime tijd is de IJmond in rep en roer vanwege de grafietregens die veroorzaakt worden door Tata Steel. Met name in Wijk aan Zee zijn de zorgen groot. Zorgen

De bewoners mogen tijdens de bijeenkomst hun zorgen uiten en vragen stellen. Inmiddels loopt er een onderzoek naar eventuele gevolgen voor de gezondheid. Het RIVM kan morgen echter nog niet met resultaten komen, maakte het instituut onlangs bekend. Dit tot groot verdriet van veel Wijk aan Zeeërs en de Dorpsraad. Niettemin wordt er een grote opkomst verwacht. Lees ook: Longarts waarschuwt voor chronische blootstelling aan zware metalen bij grafietregens De provincie vindt dat de uitnodiging van de bewonersbijeenkomst geen verkeerde verwachtingen schept. Er zullen wel eerste analyses gedeeld worden en zoveel mogelijk vragen van omwonenden worden beantwoord. Ook benadrukt de provincie dat deze bijeenkomst de eerste van een reeks is. NH Nieuws maakte eerder een reportage over het uitblijven van onderzoeksresultaten:

