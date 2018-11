Roze wolk voor Larense actrice Gigi Ravelli en haar vriend: eerste baby op komst

LAREN - Babynieuws uit de provincie! De Larense actrice Gigi Ravelli, bekend van onder andere GTST, verwacht haar eerste kind. Dat meldde ze gisteren aan RTL Boulevard.

De 36-jarige actrice trouwde twee jaar geleden met de steenrijke Roger Hodenius, die als medeoprichter van beursintermediair Flow Traders een vermogen van ongeveer 370 miljoen euro heeft.

Meerdere media melden dat de actrice GTST verliet, omdat haar vriend dat wilde. Maar de beeldschone actrice heeft het vak nog niet volledig vaarwel gezegd, ze speelt een kleine rol in de kerstfilm All you need is love.