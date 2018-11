Roemloos einde van de Puntloods op terrein suikerfabriek

HALFWEG - De karakteristieke loods op het terrein van de oude Suikerfabriek is gisteren met de grond gelijk gemaakt. Na voorbereidend werk was één flinke duw voldoende om het gebouw in te laten storten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de puntloods in zijn geheel gedemonteerd en verkocht zou worden aan de hoogste bieder, maar uiteindelijk wilde niemand het gebouw kopen. De oude loods moet wijken voor de bouw van het Sugar City Outlet Center op het terrein.

De puntloods is in 1980 gebouwd en bestaat uit stalen vakwerkspanten met een hoogte van 23 meter. De kolomvrije loods is door de Suikerfabriek gebruikt voor de opslag van suikerbietenpulp.

Genadeklap

Het bouwwerk is deze week helemaal 'gestript', waarna er een stalen karkas over bleef. Nadat het verband uit de constructie is gehaald, kon een graafmachine de genadeklap uitdelen. Na een flinke duw stortte de puntloods in elkaar.

Met de verwijdering van de puntloods bij SugarCity kan het terrein klaar gemaakt worden voor de bouw van het Outlet Center. Amsterdam The Style Outlets, zoals de naam van de outlet wordt, is het eerste outletcentrum in de Randstad. De bouw heeft inmiddels flink wat vertraging opgelopen.