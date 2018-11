De waterschapsbelasting in Enkhuizen wordt in 2019 duurder

Ons klimaat veranderd erg snel, hierdoor zijn er meer hevige regenbuien, langere perioden van droogte en stijgt de zeespiegel snel. Het Hoogheemraadschap moet daarom investeren in het veilig maken van de dijken en het watersysteem, dat zorgt voor de aan- en afvoer van water.

Lees ook: Waterschapsbelasting in 2019: "Hoger als gevolg van klimaatverandering"

Door de nieuwe cao stijgen de prijzen en de personeelskosten wat gevolg heeft op de algehele kosten voor de zuivering van het afvalwater en het watersysteem. Er zal in 2019 een geringe prijsstijging van 1,5 procent zijn, dit is mogelijk door de reserves van de gemeente Enkhuizen.

Portefeuillehouder Jan Kramer laat weten dat deze aanpassingen noodzakelijk zijn. "We werken toekomstgericht en wachten niet totdat er iets gebeurt. We nemen nu maatregelen, zodat we in ons laaggelegen gebied ook over vijftig jaar veilig kunnen wonen."