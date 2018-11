Meer ludieke kaarten bezorgd in De Cocksdorp: "Kun je m'n vergeten dildo opsturen?"

DE COCKSDORP - Steeds meer inwoners van De Cocksdorp blijken mysterieuze kaarten met ludieke teksten thuisgestuurd te hebben gekregen. "Stom, stom, stom, was ik laatst bij jullie op vakantie, heb ik toch mijn dildo bij jullie laten liggen, waarschijnlijk achter de koelkast, dus kun je 'm opsturen?"

De kaarten en teksten zijn allemaal ondertekend door Aaltje, Adje of allebei. Zo ontving Sabrina een kaart die alleen van Adje afkomstig was: "Lieve Sabrina, aangezien jij de meest begeerde vrijgezel van De Cocksdorp bent, en ik bij Aaltje weg ben, zou ik graag bij je komen wonen." De tekst op een andere kaart luidde als volgt: "Gefeliciteerd. Jij bent verreweg de beste speler in het spel 1 tegen 100. Aaltje en Adje."

Ook Marjo heeft een kaart ontvangen, waarop Aaltje en Adje aankondigen "dat ze m'n mooie tuin komen ophalen, die ze op Marktplaats bij me gekocht hebben, inclusief het bankje." Serieus neemt Marjo de aankondiging naar eigen zeggen niet, in tegenstelling tot de Texelse die een vakantiewoning verhuurt en een kaart ontving met het verzoek de vergeten dildo te retourneren.

"En kijk wat ik hier achter de koelkast vind", zegt gastvrouw Olga voor de camera van NH Nieuws terwijl ze een flesopener in de vorm van het mannelijk geslachtsdeel achter de koelkast vandaan haalt. "Ik wil 'm graag terugsturen, maar heb geen adres. Dus dit is een oproep aan Aaltje en Adje: wat is jullie adres? Dan kan ik 'm terugsturen."

Ouwe Sunderklaas

Wie verantwoordelijk is voor de verspreiding van de kaartjes, is nog niet bekend. Vermoedelijk gaat het om een ludieke actie in aanloop naar Ouwe Sunderklaas, een Texels feest dat op 12 december wordt gevierd, waarvoor eilanders zich vermommen, langs de deuren gaan en de draak steken met gebeurtenissen uit het voorbije jaar.

Tijdens een van de vorige edities van dit typisch Texelse feest maakte NH Nieuws onderstaand verslag.