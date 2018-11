Het is bewolkt, fris en een meteorologisch 'niemandsland'

NOORD-HOLLAND - Het wordt vandaag opnieuw een bewolkte dag, voorspelt NH Nieuws-weerman Jan Visser. De temperatuur komt niet boven de vijf graden.

Vandaag is een soort overgangsdag qua weer, als we Jan Visser mogen geloven. "We zitten in een soort niemandsland", vertelt hij in Spitstijd op NH Radio. "Dat komt omdat we tussen verschillende weersystemen in zitten."

Daarmee doelt de weerman op verschillende hogedrukgebieden die rondom onze provincie te vinden zijn. Hierdoor is het bewolkt, druilerig en schommelt de temperatuur vandaag en morgen rond de zes graden.