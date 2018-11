Deel dit artikel:













Project Verzuim helpt Hoornse vluchtelingen terug in de klas Foto: ANP

HOORN - Nadat in 2017 bleek dat veel jonge vluchtelingen tussen de 16 en 18 jaar niet in de klassen verschenen, kwam de gemeente Hoorn met de oplossing: project Verzuim. Dit project bleek in 2018 erg succesvol te zijn, laat de gemeente Hoorn weten.

Veel jongeren tussen de 16 en 18 jaar vluchtten in 2016 uit Syrië voor de oorlog naar Nederland. Maar in 2017 bleek dat veel van deze jongeren niet in de klassen te vinden waren. Zij hadden bijvoorbeeld trauma's, zorgen over hun familie of geen geld om naar school te reizen. De gemeente heeft de oplossing voor dit probleem gevonden in het project Verzuim. Ali Choukair, medewerker van Stichting Netwerk, is zelf ook een vluchteling geweest. Hij spreekt dezelfde taal als de jongeren, waardoor hij een vast aanspreekpunt werd. "Ali gaat met de jongeren sporten en helpt hen bij het regelen van moeilijke zaken of het invullen van formulieren. Zo leidt de aanpak tot gemotiveerde jongeren die dagelijks weer op school verschenen", aldus de gemeente Hoorn. Lees ook: Jonge vluchtelingen spelen theatervoorstelling: "Bijzonder hoeveel moed ze hebben" De jongeren met een verblijfsvergunning werden door de gemeentes opgevangen. In Hoorn kregen de jonge vluchtelingen onder andere woonplaats, maatschappelijke begeleiding, taalles en een vervolgopleiding zoals op het Horizon College. De gemeente besloot de maatschappelijk begeleiding met maximaal twee jaar te verlengen. Ze zijn ook een samenwerking gestart met andere organisaties, zoals de bibliotheek. "Hierdoor worden vluchtelingen niet zomaar losgelaten, maar is het mogelijk ze langer te helpen als dat nodig is en maatwerk te leveren", zo zegt de gemeente. 💬 Whatsapp ons!

