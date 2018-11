De Peiling: Knalt er bij jou al (illegaal) vuurwerk in de buurt?

NOORD-HOLLAND - Vandalen hebben met vuurwerk zeven prullenbakken opgeblazen in het Nassaupark in Bovenkarspel. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Knalt het bij jou in de buurt ook al zo?

Door de ontploffing belandden sommige prullenbakonderdelen tien meter verderop. De gemeente laat op Facebook weten bedroefd te zijn om de vernielingen en zet extra agenten in om het Nassaupark in de gaten te houden. De gemeente Stede Broec wacht nog even met het vervangen van de afvalbakken tot na de jaarwisseling.

Meldpunt Vuurweroverast opgeheven

Klachten over vuurwerkvandalen melden bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast kan dit jaar niet meer. Het Meldpunt heeft zichzelf opgeheven. Volgens de initiatiefnemers is het meldpunt niet meer nodig nu de politiek geregeld heeft dat gemeenten het afsteken van vuurwerk aan banden kunnen leggen door vuurwerkvrije zones aan te wijzen

Knalt het bij jou?

Wordt er bij jou in de buurt al veel geknald of is het nog rustig? We horen het graag!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.