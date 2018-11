Overleden man (60) op straat gevonden in Alkmaar

ALKMAAR - De politie heeft vanochtend een overleden man aangetroffen in de Jacob van Heemskerckstraat in Alkmaar. Het gaat om een zestigjarige Alkmaarder.

De man werd vanochtend door een voorbijganger gevonden in de Alkmaarse woonwijk. Wat precies de toedracht is van het overlijden, is nog niet bekend.

De politie schrijft op Twitter 'rekening te houden met alle scenario's'.