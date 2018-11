Jeremy Helmer: "We hebben verloren maar bij mij overheerst blijdschap"

ALKMAAR - Een heerlijk moment voor Jeremy Helmer in de wedstrijd Jong AZ - FC Twente. Het AZ talent moest tien maanden vanaf de zijlijn toekijken maar maakte in deze wedstrijd zijn officiële rentree. "Dit heb ik tien maanden gemist", zei hij na afloop.

Helmer maakte al eerder minuten in de oefenwedstrijd tegen HFC, maar een officiële wedstrijd is natuurlijk wel even iets anders. "Voetbal is wat ik doe en dat is mijn leven. Als je dat tien maanden kan doen heb je vandaag eindelijk weer wedstrijdspanning. Dat is een lekker gevoel."

Helmer speelde zestig minuten mee in de met 1-2 verloren wedstrijd tegen FC Twente. De aankomende dagen wordt bepaald wanneer de middenvelder weer in actie gaat komen.