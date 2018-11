Deel dit artikel:













Schoten gelost in woonwijk Beverwijk: twee mannen op scooter gezocht

BEVERWIJK - In de Beatrix de Rijkstraat in Beverwijk zijn vanavond schoten gelost. Volgens een getuigen is er een iemand neergeschoten en is daarna de dader weggereden op een scooter.

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan NH Nieuws dat er inderdaad geschoten is. De politie is bezig met het onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Helikopter

Over de gewonde kan de politie niets zeggen. Volgens een getuige is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Via Burgernet roept de politie inwoners van Beverwijk en Heemskerk op uit te kijken naar twee mannen op een scooter. Vermoedelijk gaat het hier om de daders van de schietpartij. Boven de wijk hangt een politiehelikopter. 💬 Whatsapp ons!

