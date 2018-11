Deel dit artikel:













Tientallen verboden voorwerpen ontdekt in cellen gevangenis Zaanstad Foto: ANP

WESTZAAN - Bij controles in het Justitieel Complex Zaanstad in Westzaan is een grote hoeveelheid smokkelwaar gevonden in de cellen. Dat meldt De Telegraaf. De celinspecties zijn uitgevoerd naar aanleiding van beeldmateriaal dat de krant eerder in handen had van waaruit bleek dat gevangenen regelmatig feestvieren in Justitieel Complex Zaanstad.

De Telegraaf meldt dat bij 425 celinspecties 125 naar binnen gesmokkelde middelen of voorwerpen gevonden zijn. Het grootste deel hiervan was hasj of wiet (40 keer). Verder werd er gesmokkelde medicatie (38 keer), telefoons (11 keer), waarde artikelen zoals geld (8 keer) en in twee gevallen zelfs harddrugs gevonden. Lees ook: Uitgelekte video uit Zaanse gevangenis: 'Feesten, blowen en drinken' De insprecties vonden plaats tussen 15 oktober en 8 november. Bij de controle zijn ook honden ingezet. De aangetroffen verboden middelen bevestigen volgens De Telegraaf het beeld dat de gedetineerden regelmatig feestvieren in de gevangenis. "Niet acceptabel"

Minister Dekker van Rechtsbescherming noemt in De Telegraaf het aantal aangetroffen verboden middelen een voorwerpen 'hoog' en 'niet acceptabel'. Dit is volgens hem omdat de helft van de gevangen problemen heeft met alcohol of drugs. Lees ook: Wat is een telefoonhond en waarom zet de Zaanse gevangenis haar in? "Veel gedetineerden hebben dan ook de neiging om hier binnen de inrichting naar op zoek te gaan en het naar binnen te smokkelen", aldus de minister. "De aangetroffen hoeveelheden betroffen in vrijwel alle gevallen gebruikershoeveelheden." Onderzoek

Gevangen die aantoonbaar betrokken waren bij de smokkel zijn gestraft. Bij een deel van de gevallen doet de politie onderzoek, omdat er een vermoeden is van structureel gedrag. 💬 Whatsapp ons!

