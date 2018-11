'Nieuwe zeesluis IJmuiden nóg eens 64 miljoen duurder'

IJMUIDEN - De aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden wordt nog eens 64 miljoen euro duurder. Minister Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat ze het budget voor het project met dat bedrag heeft verhoogd, omdat er sprake is van tegenvallers bij de bouw.

Dat meldt mediapartner NOS. Eerder dit jaar werd al bekend dat de ingebruikname van de sluis is uitgesteld van 2019 naar 2022. De bouwers, BAM en VolkerWessels, zeiden toen al dat ze meer dan 100 miljoen euro moesten afschrijven op het project.

Problemen

De bouwers werden geconfronteerd met problemen met de caissons voor de sluisdeuren. Dat zijn grote betonnen bakken die worden afgezonken. Om de klus toch te klaren, moest er speciaal materieel worden gebruikt en was er hulp van buitenaf nodig.

In haar brief schrijft Van Nieuwenhuizen dat er vanaf het begin tegenvallers zijn geweest omdat er meer dingen in de grond zijn aangetroffen dan eerder gedacht. Zo lagen er kabels, leidingen en oude bunkers. Voor die meerkosten zijn BAM en VolkerWessels deels gecompenseerd.

Ook moest het ontwerp worden aangepast, onder meer om te voorkomen dat de nieuwe sluizen bij een aanvaring ernstig beschadigd zouden raken. Voor die tegenvallers en aanpassingen wordt 27,5 miljoen euro uitgegeven.

Noorderluis open

De vertraging in de bouw kost het Rijk ook geld. Zo moet de oude Noordersluis langer worden opengehouden en ook de projectorganisatie van Rijkswaterstaat die de bouw begeleidt moet langer in stand blijven. Dat alles kost zo'n 19 miljoen euro.

En Van Nieuwenhuizen stelt nog eens 17,5 miljoen euro beschikbaar om nieuwe tegenvallers bij de bouw te kunnen opvangen.