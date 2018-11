Voetballers KSV overmeesteren kantinedief

HEERHUGOWAARD - Voor Bart Velseboer en zijn teamgenoten liep een middagje voetballen bij hun club KSV in Heerhugowaard gisteren anders dan gepland. Vlak voor de wedstrijd betrapten ze een dief op heterdaad.

Bart, speler van het eerste elftal, zat met zijn team in de kantine te lunchen toen clubgenoten waarschuwden dat er meerdere jassen verdwenen waren. Daar bleef het niet bij, want er waren ook meerdere tassen weg. Ook Barts tas, met daarin zijn mobiele telefoon, lag niet meer op de plek waar hij hem had achtergelaten.

Met behulp van een app op de telefoon van een vriend wist Bart zijn eigen mobiel te traceren. "Toen zagen we dat de mobiel niet hiero was" vertelt hij. De dief bleek op dat moment al buiten het pand, maar nog wel in de buurt, waarop Bart een sprintje inzette en achter hem aan ging.

Flinke buit

"We zagen hem staan met die spullen en hebben hem overmeesterd." Behalve mobiele telefoons had de dief ook sieraden en voetbalschoenen meegenomen, zo bleek toen de buit werd geïnspecteerd. De verdachte, een 38-jarige Heerhugowaarder, is overgedragen aan de politie.

Bart ziet zichzelf niet als held, belangrijker vindt hij de focus op de wedstrijd die dan nog gespeeld moet worden. En gelukkig eindigde de middag positief. "5-0 gewonnen van Apollo, dus dat ging wel goed."